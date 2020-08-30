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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة والقدس

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 09:18 - 30 اغسطس 2020
اعتقال في الضفة اعتقال في الضفة
تقارير
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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 30/8/2020، سبعة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل سامح عبيد وسمير إعمر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اعتقل الشابين جهاد عزام غرابية وعبدالله خالد أبو زيد من قباطية، خلال مرورهما قرب مستوطنة "دوتان".

ومن رام الله، اعتقل الشاب إبراهيم نبيل نخلة من مخيم الجلزون شمالًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود شكارنة (17 عامًا) من بلدة نحالين غرب بيت لحم، كما سلمت حمدان فنون بلاغًا لمراجعة مخابراتها.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عتيق من البلدة القديمة بالقدس.

وعلى صعيد آخر، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل ووزع منشورات هدد فيها أهالي المخيم بحملات اعتقال واسعة، كما اقتحم منزل الأسير القيادي باجس نخلة من مخيم الجلزون وعاث فيه فسادا.

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