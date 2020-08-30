مجدلاني :اتفاق نهاية الأسبوع لتحديد موعد اجتماع الأمناء العامين لمنظمة التحرير

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاحد 30/8/ 2020، ان اجتماع تداولي عُقد بالأمس بين الأمناء العامين ونوابهم المتواجدين في المحافظات الشمالية في فلسطين ، حيث كان هذا الاجتماع مخصص لبحث الموضوعات التي تمس بالقضية الفلسطينية كالتطبيع وصفقة القرن .

وقال مجدلاني خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الاجتماع بحث آليات وموعد ترتيب الاجتماع القيادي الموحد للأمناء العامين ، والذي سيكون على حلقتين للمتواجدين في رام الله والمتواجدين في الخارج سواء بيروت وسوريا وتركيا، معتبراً انه تم بحث تم طرح عدة مواعيد بشأن موعد لاجتماع وقد يكون هناك اتفاق حتى نهاية الاسبوع بشأن الموعد والاتفاق على الامور اللوجستية .

وقال ان اجتماع الأمس كان مثمراً وتم الاتفاق على توحيد الموقف السياسي الوطني وتوحد الجبهة الداخلية وانهاء الانقسام ، واعادة بناء النظام السياسي والشراكة السياسية، إضافة الى التركيز على البرنامج الكفاحي لبحث آليات المواجهة الميدانية وانهاء الانقسام والشراكة.