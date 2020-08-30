آليات الاحتلال تقصف نقطتين للضبط الميداني وسط وجنوب القطاع

استهدفت دبابات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 30/8/2020، نقطتين لقوات الضبط الميداني، وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارا بممتلكات المواطنين في المكان.

وقالت مصادر محلية ان آلية احتلالية متمركزة داخل السياج الأمني، بإطلاق قذيفة، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وبالتزامن مع إطلاق نار من آلية احتلالية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة في القطاع منذ اسبوع بشكل يومي بحجة الرد على اطلاق البالونات الحارقة صوب الاراضي المحتلة ، وسط تكثيف الاتصالات مع الاطراف القطرية المصرية لانهاء الحصار في القطاع.