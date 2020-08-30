هنية: قرارنا وشعبنا المضي في إنهاء الحصار رغم تعنت الاحتلال

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الاحد 30/8/2020 ، ان قرار الحركة وشعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله، وخاصة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.

وقال هنية خلال بيان صدر عن مكتبه ان رئاسة الحركة تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

واعرب هنية عن ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، وما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من أثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.