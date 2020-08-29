داخلية غزة تطلق دليل معلومات مواجهة جائحة كورونا على مدار الساعة

أطلقت العلاقات العامة بوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم السبت، دليل معلومات مواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر الرقم المجاني لاستعلامات الداخلية، وهو 1800131313.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنها تستقبل اتصالات المواطنين على مدار الساعة، للإجابة على استفساراتهم حول الإجراءات المتخذة، وتقديم المعلومات المتعلقة بجهود مواجهة الجائحة، وحول قرارات وإجراءات الوزارات والبلديات.

وبيّنت أنها تستقبل اقتراحات وملاحظات الجمهور حول الإجراءات المفروضة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خارج الحجر الصحي، ما رفع اجمالي الاصابات المؤكدة إلى 257 إصابة، سواء من داخل المجتمع أو من العائدين.