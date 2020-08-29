هل سيقبل ميسي عرض رئيس برشلونة بشأن تقديم استقالته ؟

أكدت صحيفة اسبانية، اليوم السبت، أنه ليس هناك أي رد من اللاعب الارجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي حول العرض الذي قدمه رئيس النادي "جوسيب ماريا بارتوميو" بتقديم استقالته إذا كان ذلك يعني بقاء ميسي في الفريق.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية، أن ميسي سيدلي بتصريح يوضح فيه قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجحت الصحيفة، أن نجم برشلونة سيرفض قبوله عرض بارتوميو ومغادرته للفريق.

الأربعاء الماضي، أبلغ اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، نادي برشلونة الاسباني بـ"عدم الحضور إلى التدريبات"، حيث قرر النجم أمس، رغبته في الرحيل عن الفريق.

وأكد المدير الرياضي لبرشلونة رامون بلانيس، أن البحث جار "عن أفضل حل للنادي ولميسي" في قضية الانفصال بينهما.

أمس، تلقى نادي برشلونة برقية من نجمه ميسي، يبلغهم فيها برغبته في الرحيل عن الفريق بشكل فوري، وفق وكالة الاسوشيتد برس.

وقال بلانيس: إن "ميسي أبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب، ويجب أن يجتاز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد قبل استئناف التدريبات يوم الاثنين". وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف "كل المحادثات ستبقى بين الطرفين النادي واللاعب، ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراما، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار، ويجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه".

وشدّد بلانيس، على أن النادي لا يفكر في أي بند لفسخ عقده، وان زواج ميسي لبرشلونة جلب الكثير للطرفين، من الفرح للجماهير.

واوضح أن إدارة النادي تعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي.

وأشار نادي برشلونة سابقًا، إلى انتهاء صلاحية فقرة "فسخ العقد" في يونيو الماضي، وإذا أراد ميسي الانتقال الآن فعلى من يشتريه أن يدفع مبلغ 700 مليون يورو لفسخ العقد.

وحصل ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية الحافلة، على لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، ارتدى قميص برشلونة منذً عمر 14 عاما.