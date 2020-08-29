القيادي رضوان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء حصار الاحتلال لغزة

أكد القيادي في حركة "حماس" د. إسماعيل رضوان، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تشديد الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على القطاع منذُ 12 عامًا.

وحمل رضوان، الاحتلال المسؤولية الكاملة أمام جرائمه بحق قطاع غزة.

وقال القيادي في "حماس": "‌‎من حقنا كسر الحصار المفروض على غزة؛ ولدينا قرار واضح بكسر الحصار و مواجهة العدوان مهما كلف الثمن".

وأضاف رضوان في حديث صحفي له "‏المعادلة واضحة: القصف بالقصف؛ والدم بالدم والصاروخ بالصاروخ؛ وسندافع عن شعبنا مهما بلغت التضحيات".

وشدّد على أن ‌‎الاحتلال الإسرائيلي العدو الأوحد للأمة العربية والاسلامية؛ وتابع "سنجابه التطبيع مع العدو كما نواجه صفقة القرن وسرقة الضفة الغربية".

ويشدد الاحتلال الإسرائيلي من حصاره المقيت بحق مليوني مواطن يقطنون في قطاع غزة، منذ 12 عامًا، علمًا أن الحصار مخالف للقانون الدولي، على أساس أنه عقاب جماعي.