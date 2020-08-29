غزة: على العاملين في القطاع الزراعي الالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا"

دعت وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت، جميع العاملين في القطاع الزراعي بضرورة اتباع إجراءات السلامة والحماية، والالتزام بالملابس الخاصة بالوقاية والكمامات، وذلك أثناء تنقلهم بين المحافظات وداخلها.

ويشمل التجار وسائقي نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية الخاصة بالخضروات والفواكه والدواجن والأعلاف.

ونبهت الوزارة في بيان لها، من مخاطر عدم الالتزام بالتعليمات، بأنه يعرض المناطق السليمة لخطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت إن استمرار(البعض) في المخالفة سيحد من السماح لسائقين وتجار المنتجات الزراعية من الحركة والتنقل ويحرمهم من التنسيق الذي تجريه وزارة الزراعة مع وزارة الداخلية بالخصوص، فضلا عن أن ذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية والقانون.

يشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وداخلها، والسماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم وللتجار للقيام بالنقل والتسويق، وفق ضوابط محددة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية من أجل سلامة المواطنين.