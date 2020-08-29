الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بين صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية، أن المواطن يوسف عبد الرحمن محمود قديح (63 عاما)، توفي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في السعودية، ما رفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 76 حالة وفاة، و237 حالة حول العالم.

وسجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأميركية، توزعت في كل من ولايتي متشيغن ودالاس، لترتفع الإصابات لـ5707، و1910 حالة تعاف.

كما وأكدت الخارجية، عدم تسجيل أي حالة وفاة في أميركا لليوم الـ 12 على التوالي في صفوف الجالية، واستقر العدد 72 حالة.