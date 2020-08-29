نتنياهو يُرحب بقانون الامارات حول إلغاء مقاطعة (إسرائيل)

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بقانون دولة الامارات، المتعلق بإلغاء مقاطعة (إسرائيل)، والسماح بعقد اتفاقيات تجارية ومالية مع الإسرائيليين.

وغرد نتنياهو على حسابه بالفيس بوك بالعربية، وجاء فيها "أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين".

وأضاف "هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".

وفي 13 أغسطس الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق (تطبيع) بين الامارات و (إسرائيل) وإقامة روابط وعلاقات دبلوماسية علنية، في حين، رفض الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله الاتفاق، واعتبروه "طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية".