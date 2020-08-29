تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الوفيات بفيروس كورونا المستجد المتلازم للجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بعدوى (كوفيد-19)، في (إسرائيل).

وأوضح الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 12 حالة وفاة، و1337 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنه في أحدث إحصائية صادرة عن الصحة الإسرائيلية، فإن اجمالي الإصابات في (إسرائيل) بلغت 112 ألف إصابة، منها 91.0051 حالة نشطة، 892 حالة وفاة.

مارس الماضي، فرضت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى في كافة المستوطنات، لمنع تفشي فيروس كوورنا، ومواجهته.