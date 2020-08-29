البزم: تمديد حظر التجوال مدة 48 ساعة داخل قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، مساء اليوم السبت، أن وزارته قررت تمديد حظر التجوال داخل محافظات القطاع، لمدة 48 ساعة، اعتبارا من الليلة، في اطار الجهود المبذولة لمنع انتشار كورونا داخل غزة.

وأكد البزم، في المؤتمر الحكومي، أن الوزارة قررت الفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة ومنع التنقل بينها بشكل بات ونهائي، وفرض فصل مشدد لشمال القطاع بين كافة البلدات والمخيمات.

وقال البزم: إنه "تم تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين بإجراءات السلامة والوقاية".

وأضاف أنه تم حصر حركة مقدي الخدمات في القطاعات المختلفة مثل الغاز ومياه الشرب في أضيق نطاق جغرافي حتى نساهم في منع العدوى.

وأوضح البزم، أنه جارى البحث مع ممثلي البنوك والتفاهم بشأن آلية صرف الرواتب خلال الأيام القادمة وفق إجراءات السلامة والوقاية ووفق جداول زمنية تمنع المخالطة.

ودعا جميع المواطنين ومقدمي الخدمات بالتزام إجراءات السلامة المتبعة، منبهًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت مساء اليوم السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خارج الحجر الصحي، ما رفع اجمالي الاصابات المؤكدة إلى 257 إصابة، سواء من داخل المجتمع أو من العائدين.