صحة غزة تسحل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خارج الحجر الصحي، ما رفع اجمالي الاصابات المؤكدة إلى 257 إصابة، سواء من داخل المجتمع أو من العائدين.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينة.

وأكدت الوزارة، ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 257 اصابة منها حالات نشطة حاليا 182 حالة (145 من المجتمع و 37 من العائدين).

وأشار التقرير إلى أن عدد المتعافين من مرض (كوفيد -19) 72 حالة، وثلاثة وفيات.

وذكرت الصحة، أن اعداد المتواجدين في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف، موضحةّ أن الطواقم الطبية المختصة لا زالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وشدّدت أن مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.

وبيّنت أن المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة وطبقنا برنامج العلاج عن بعد للاستشارات الطبية في كافة المحافظات.

كما وأكدت أن الوزارة جهزت مراكز فرز لحالات الجهاز التنفسي في اماكن مخصصة ومعزولة بالمستشفيات، وان الطواقم الطبية والتمريضية والادارية والفنية تعمل كخلية نحل على دار الساعة في اطار تقديم الخدمات ومواجهة وباء كورونا.

ولفتت إلى ان لجنة الطوارئ العليا بكافة مكوناتها تتابع وتقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة وتتخذ الاجراءات المناسبة.