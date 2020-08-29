وفاة فتاة وإصابة آخرى في عرس بالضفة المحتلة

توفي فتاة وأصيبت أخرى، بالرصاص، مساء اليوم السبت، أثناء تواجدهما في عُرس وسط الضفة المحتلة.

وأفاد المجمع الطبي بوصول مجد عمر البابا (26 عامًا) مصابه برصاصه بالرقبة وتوفيت بعد وصولها المشفى، وهديل البابا (24 عامًا) مصابة في اليد، نتيجة إطلاق نار في عرس يعود لشخص يدعى بلال سماره، في مخيم الامعري برام الله.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول فتاتين الى المجمع الطبي اثر اصابتهن بالرصاص احدها اصيبت بالرقبة واعلن الاطباء وفاتها بعد وصولها بلحظات كما اصيبت شقيقتها بعيار ناري في اليد .

واكد العقيد ارزيقات انه بعد التحقيقات الاولية تبين ان الفتاة وشقيقتها اصيبتا خلال اطلاق نار في حفل زفاف اثناء تواجدهما على شرفة منزلهما .

وفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات مقتل الفتاة.

وناشد ارزيقات كافة المواطين بضرورة عدم اطلاق النار في المناسبات لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين ولما تسببه من ماسي بين المواطنين.