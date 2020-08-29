البطنيجي يوضح حقيقة رفع حظر التجوال في محافظات قطاع غزة

نفى الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم السبت، الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع حظر التجوال في محافظات قطاع غزة.

وشدّد البطنيجي، على ضرورة التزام الجميع بتعليمات الجهات الرسمية، بخصوص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وعدم نشر أي معلومة دون التحقق من مصدرها.

ونبه إلى أن الجهات الحكومية ستقوم بملاحقة كل من ينشر أخبار كاذبة.

يشار إلى ان وكيل وزارة الداخلية بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، اعلن عن تمديد حظر التجوال في جميع محافظات القطاع مدة 72 ساعة، قابلة للتمديد، بسبب تسجيل حالات مرضية من فيروس كورونا.