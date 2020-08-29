مزهر: المفاوضات مع الاحتلال وصلت لطريق مسدود

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، اليوم السبت، أن تحركات الوساطات بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، لم تحقق أي نتائج على مدار 10 أيام من المباحثات، وأن المفاوضات معه وصلت لطريق مسدود.

وأوضح مزهر في تصريح صحفي، أن المقاومة رفضت دخول أموال إلى غزة، لأنها أموال مسمومة لا تحل مشاكل قطاع غزة، وفق قوله.

وبين أن هناك جهود تبذل لرفع الحصار لتجنب مواجهة مع الاحتلال، وتابع بالقول إن "شعبنا يريد العيش بكل كرامة كباقي شعوب العالم".

وذكر مزهر، ان المطلوب من العالم تقديم الدعم الكامل لمواجهة فيروس كورونا.

وشدّد أنه "لن نموت في بيوتنا يجب كسر الحصار أو المواجهة الحتمية مع الاحتلال".

وطالب مزهر، بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتصّر حماس على مطالبها المتعلقة بالكهرباء والمياه والبنية التحتية والمشاريع الدولية الخاصة بذلك ومنها المستشفى الأميركي لتسريع العمل فيه، بالإضافة إلى توفير كل ما يحتاجه القطاع لمواجهة فيروس كورونا.