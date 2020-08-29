الصحة: لا إصابات جديدة بين العائدين وحجم المخالطين للمصابين كبير جدًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم السبت، لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بين العائدين مؤخرا عبر معابر القطاع.

وعن حجم المخالطين للإصابات المؤكدة داخل القطاع، أوضح القدرة في حديث صحفي، أن حجم المخالطين في قطاع غزة يبدو كبيرا بسبب طبيعة العادات بين أفراد المجتمع وأسرة الممتدة.

وبيّن أنه تم السيطرة على بؤرة المغازي، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة واجراءات التقصي لازالت مستمرة.

وأشار إلى أنه خلال 14 يومًا إذا لم يتم تسجيل أي إصابة في المغازي سيتم الاعلان عنها خالية من الفيروس، موضحًا أن الوضع الصحي في قطاع غزة مطمئن والتقصي الوبائي مستمر.

وشدّد القدرة، على أن المرحلة الجديدة تتطلب جهدًا مستمراً لاحتواء شامل للوباء وكسر حلقات انتشاره وتوسيع دائرة المخالطين، مؤكدًا أن لدى الصحة خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الصحة، "نعمل على إجراء مسحات مخبرية لكافة المستشفيات والمراكز الطبي في قطاع غزة وقد أتممنا 80 % من عملية المسح".

وأضاف أن المستشفيات تواصل عملها باستقبال المواطنين المرضى، وأنه في حال تم اكتشاف إصابة سيتم حجر المصاب وعمل التقصي الوبائي.

ودعا القدرة، أي شخص تظهر عليه أعراض شبيهة بأعراض كورونا، بضرورة التواصل على الرقم المجاني لوزارة الصحة 103 أو الرقم المجاني للشرطة 109 أو الفرق الطبية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة، تلقت أكثر من 30 ألف اتصال خلال الثلاثة أيام الماضية، وأنه تم تفعيل نظام الاستشارات الطبية عن بعد من خلال المراكز الطبية.

وذكر الناطق، أنه في حال احتاج أي مريض متابعة طبية يتم توجيه فريق طبي لمنزله.

كما وأوضح أن الوزارة تقيم كل مرحلة بذاتها وكل مرحلة لها اجراءات جديدة وحتى اللحظة الاجراءات المتخذة كما هي.

كما وشدّد على أهمية التباعد بين الأشخاص وفق المساحة الامنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية المعلنة، من أجل العبور الوصول إلى بر الأمان والمواطن، باعتباره ركيزة أساسية.