القدرة: المغازي لم تسجل أي إصابة جديدة ولكن هذا لا يعني أنَّ الأمر قد انتهى

أكد المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، أن المختبر المركزي يفحص مئات العينات لمخالطين يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يسجل إصابات جديدة حتى اللحظة.

وقال القدرة "يقوم المختبر المركزي بإجراء مئات العينات المخبرية بمدينة غزة، وحتى اللحظة لم تصدر نتائج جديدة ولم تسجل أي إصابات جديدة".

وأضاف، "سنعلن عن كافة الفحوصات المخبرية بعد إتمامها، وسيتم إصدار التقرير اليومي الساعة الثامنة مساء حول تفاصيل الحالة الوبائية في قطاع غزة".

وتابع، "مطمئنون لحالة التقصي الوبائي في قطاع غزة"، لافتا إلى أن منطقة المغازي لم تسجل أي إصابة جديدة حتى اللحظة، ولكن هذا لا يعني أن هذه المرحلة انتهت، وما زالت عملية التقصي مستمرة في تلك المنطقة لتتبع خارطة المخالطين.

وشدد القدرة، على أن "هذه المرحلة الجديدة تحتاج جهدا مضاعفا لكسر حلقات الفيروس، ونعول كثيرا على وعي المواطن، ونعتبره ركيزة أساسية في إتمام إجراءات التقصي الوبائي في قطاع غزة".

وأوضح، "بدأنا بنقل المخالطين من بيوتهم إلى مراكز الحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس، ولدينا ما يزيد عن 520 مواطنا في الحجر المنزلي".