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الجهاد الإسلامي: حرق نسخ من القرآن في السويد عمل إجرامي ناتج عن التحريض ضد الإسلام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:28 - 29 اغسطس 2020
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
تقارير
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دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيام متطرفين بإحراق️ نسخ من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، واصفة هذا العمل بالإجرامي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت: إن حرق نسخ من القرآن الكريم هو عمل إجرامي ناتج عن الإرهاب والتحريض ضد الإسلام الذي تحميه بعض الحكومات الغربية". موضحة️ أن من يحمون هذا الغلو والتطرف يتحملون مسؤولية كاملة عن نتائج سياساتهم وأفعالهم الحاقدة على الإسلام والمسلمين.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي، المسلمين وهيئاتهم في كل مكان لإدانة هذا العمل الإجرامي والتصدي له، والوقوف في وجه أي محاولة للإساءة لديننا وقرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وأكدت الحركة ️أن القرآن الكريم سيظل هاديا للبشرية ودستور أخلاق يعلو وينير الطريق رغم الظلام الذي يلف العالم.

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