ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حساب معتقلي الرأي يكشف استعداد السعودية لمحاكمة فلسطينيين واردنيين بتهمة دعم المقاومة

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 17:05 - 29 اغسطس 2020
القيادي في حماس محمد صالح الخضري المعتقل لدى السلطات السعودية القيادي في حماس محمد صالح الخضري المعتقل لدى السلطات السعودية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف حساب معتقلي الرأي على تويتر اليوم السبت، النقاب عن أن المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة حددت موعدا لجلسات محاكمة عدد من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من سنة، بتهمة دعم المقاومة.

وأوضح حساب معتقلي الرأي المختص بتقصي حالة الحريات في السعودية أن جلسات المحاكمة ستنطلق اعتبارا من مطلع شهر صفر القادم، أي بعد نحو 3 أسابيع من اليوم.

 وأورد حساب معتقلي الرأي قائمة تضم 36 اسما قال إنها لعدد من الشخصيات المعنية بالمحاكمة.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم ينفونها بدعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة.

 من جانب آخر، أشار حساب معتقلي الرأي إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محكمة الإرهاب ستعقد جلسة للشيخ ناصر العمر خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى عدد آخر من المشايخ من معتقلي الرأي.

 وأضاف أنه تأكد له صدور حكم بالسجن مدة 5 سنوات على الدكتور إبراهيم الحارثي، المديرِ التنفيذي سابقا لمدارس الأندلس الأهلية، الذي اعتُـقل عام 2017، في محاكمة سرية، رغم وعود سابقة لعائلته بقرب إطلاق سراحه، وأكد الحساب أن العائلة فوجئت بخبر الحكم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات