معروف: الساعات المقبلة ستشهد سلسلة إجراءات جديدة وتمديد الإغلاق وارد

أعلن رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أن إجراء تقييد الحركة ضروري لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الساعات القادمة سيكون الوضع في غزة أمام اجراءات جديدة.

وأوضح معروف في تصريحات صحفية اليوم "أنه لن يكون هناك تشديد في الإجراءات القادمة وذلك وفق خطة حكومية لمواجهة الفيروس".

وقال "مقبلون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد"

وأضاف معروف" نسعى للحفاظ على الهدوء والاتزان سواء للطواقم العاملة أو للمجتمع".

وأشار إلى أنه "تم تحديد الساعة الثامنة موعدا للإعلان عن مستجدات الحالة الوبائية لمحاربة الشائعات" مضيفا " سيتم اتخاذ مقتضى قانوني بحق أكثر من 30 حالة بسبب ترويجها للشائعات".