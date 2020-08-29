وزارة الشباب والرياضة تعلن عن بشرى سارة بشأن أقساط قروض الزواج والمشاريع الصغيرة

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن تجميد أقساط قروض الزواج والمشاريع الصغيرة عن شهر أغسطس الجاري.

وبين محيسن في مداخلة مع إذاعة الرأي اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف على الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، ومراعاة الإجراءات التي تطبقها الجهات الحكومية والإغلاق الشامل لمحافظات غزة.

وفال إن الوزارة تريد التخفيف على الشباب ومساندتهم بتجميد القسط لهذا الشهر وستتخذ أي إجراءات أخرى أيضا للوقوف إلى جانبهم.

وأضاف محيسن: منذ اللحظة الأولى لبدء الإجراءات الحكومية لمحاصرة الوباء وجهت تعليماتها من خلال المراكز الشبابية والفرق التطوعية لمساندة الجهات الحكومية والتوعية وتقديم المساعدات العينية على المواطنين في كافة المحافظات.

وشكر المراكز الشبابية وطواقمها التطوعية التي نزلت إلى الميدان وباشرت تنفيذ برامج التوعية والمساعدة رغم قلة الإمكانات.

كما عبر عن تقديره لعمل الطواقم الطبية رغم قلة الإمكانات والعجز في المواد الطبية والعلاج وانقطاع الكهرباء، مشيدا كذلك بجهود وزارة الداخلية لدورهم في حماية المواطنين وعزل المناطق.

ودعا الوكيل كافة المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لمد يد العون للشعب الفلسطيني والعمل على وقف الحصار الظالم على محافظات غزة، مشددا على أن الوضع الإنساني يتطلب المزيد من الجهود والتحرك الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال المجرم.