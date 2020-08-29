قوات الاحتلال تدرس فرض حظر التجوال خلال الأعياد اليهودية خشية من الكورونا

من المقرر ان تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلاقا كاملا على الضفة المحتلة، وذلك خلال بسبب الاعياد اليهودية القريبة، والتي تتحول في كل مرة إلى جحيم بالنسبة للفلسطينيين الذين يحاصرون من قبل قوات الاحتلال بسبب الأعياد والمناسبات اليهودية.

كما ومن المتوقع ان يصادق المجلس الوزاري الخاص بشؤون كورونا، الاحد، على خطة "اغلاق التناوب"، التي طرحها المنسق الوطني لشؤون الجائحة البروفيسور روني غامزو. ويرجح ان يقدم الاخير استقالته من منصبه إذا لم تتم المصادقة على الخطة التي يعرضها.

وقالت جهات مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتروى عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض طوق اثناء الأعياد العبرية الشهر المقبل، وذلك وفقا لتطور الصورة الوبائية.