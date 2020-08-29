حرائق في المستوطنات الإسرائيلية بسبب البالونات الحارقة

اندلعت حرائق منذ صباح اليوم السبت، في عدة مناطق داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، جراء سقوط بالونات حارقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ 8 حرائق اندلعت داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، جراء سقوط بالونات حارقة.

وذكر مراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" أن الشباب الثائر واصلوا اليوم السبت إطلاق عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ما أدى لاشتعال العديد من الحرائق التي شاهدها الشبان تندلع في الاحراش داخل المستوطنات المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن وحدة برق الجهادية إلى جانب وحدات ميدانية شبابية أخرى تواصل منذ عشرين يوماً إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع المقاومة.

وأفاد مراسلنا أن وحدة برق الجهادية كثفت خلال اليومين الماضيين من اطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، تجاه الاحراش الزراعية، ما أدى إلى اندلاع النيران في نواحي عدة داخل المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.