"الشباب والرياضة" تعلن عن تجميد أقساط قروض الزواج والمشاريع للشهر الجاري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني عن تجميد تحصيل أقساط قروض الزواج والمشاريع الصغيرة عن شهر أغسطس الجاري.

وأوضح أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف على الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، ومراعاة الإجراءات التي تطبقها الجهات الحكومية والإغلاق الشامل لمحافظات غزة.

وقال محيسن :"نريد التخفيف على الشباب ومساندتهم بتجميد القسط لهذا الشهر وسنتخذ أي إجراءات أخرى أيضا للوقوف إلى جانب الشباب".

وتطرق إلى أن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لبدء الإجراءات الحكومية لمحاصرة الوباء وجهت تعليماتها من خلال المراكز الشبابية والفرق التطوعية لمساندة الجهات الحكومية والتوعية وتقديم المساعدات العينية على المواطنين في كافة المحافظات.

ووجه شكره للمراكز الشبابية وطواقمها التطوعية التي نزلت إلى الميدان وباشرت تنفيذ برامج التوعية والمساعدة رغم قلة الإمكانات.

كما شكر الطواقم الطبية التي تواصل العمل على مدار الساعة في تقديم الاستشارات الطبية وعزل المصابين وتوعية المواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية والخدمات رغم قلة الإمكانات والعجز في المواد الطبية والعلاج وانقطاع الكهرباء، وأشاد أيضا برجال وزارة الداخلية وما يقدمونه من دور وطني لحماية المواطنين والحرص على عزل المناطق التي تحصل بها بعض الإصابات والتعامل مع كافة التطورات بالصورة الملائمة.

ودعا محيسن كافة المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لمد يد العون للشعب الفلسطيني والعمل على وقف الحصار الصهيوني الظالم على محافظات غزة، وشدد على أن الوضع الإنساني يتطلب المزيد من الجهود والتحرك الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال المجرم.