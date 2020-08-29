ماذا فعلت الجهات المسؤولة في غزة بأربعة "تجار خضار" تلاعبوا بالأسعار؟!

أوقفت وزارة الاقتصاد في غزة اليوم السبت، أربعة تجار خضار، خالفوا الأسعار المعتمدة الصادرة عن الوزارة.



وأوضحت الوزارة أنَّ طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة نظمت 217 جولة وزيارة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية، إلى جانب تحرير حوالي 64 محضراً لضبط التجار مخالفين الذين قاموا برفع الأسعار في قطاع غزة، وتحرير محضرين بعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر اتلاف لسلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.



وتأتي الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.



وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام جوالات مكاتب حماية المستهلك المنشورة على موقع الوزارة.