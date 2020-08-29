"اللجنة الوبائية" تكشف النقاب عن سيطرتها على بؤرة تفشي كورونا في المنطقة الوسطى

كشف منسق اللجنة الوبائية في وزارة الصحة بقطاع غزة يحيى عابد النقاب عن سيطرة الجهات المختصة على بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في المنطقة الوسطى وخاصة مخيم المغازي، مستدلاً على ذلك بعدم تسجيل إصابات جديدة هناك حتى اللحظة.



وتوقع عابد ارتفاع عدد الإصابات بسبب المخالطين الذين لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم، مشيرًا إلى أن غالبية الحالات الأخيرة كانت ضمن طواقم طبية.



وقال: "هناك حالات كانت مخالطة من داخل الأقسام وتم حجرها وتعقيم الأقسام التي كان بها الفيروس، وهناك أقسام كثيرة تعمل تحت نظام مراقبة احتياطي".



وذكر أنه تم إضافة نظام جديد للحجر الصحي، والذي يقضي بالحجر المنزلي المراقب للمواطنين، مضيفًا أن 520 مواطنًا يخضعون لنظام الحجر المنزلي المراقب في القطاع، مشيراً إلى أنَّ بعض المحافظات ما زالت خالية من الفيروس كمحافظة خان يونس.

