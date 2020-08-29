وزارة النقل والمواصلات تصدر قراراً مهماً بشأن ترخيص المركبات

أصدر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم اليوم السبت، قرارًا يسمح بموجبه بترخيص المركبات العمومية والحافلات لمدة ستة أشهر بدلاً من سنة، وذلك في إطار التخفيف من أعباء جائحة كورونا على قطاع النقل العام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن القرار يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع النقل العام، ولاحقًا لتوصية الوزارة للرئيس بإعفاء هذا القطاع مما نسبته 25% من رسوم الترخيص ورخص التشغيل المترتبة عليهم خلال العام الحالي".

كما تقرر السماح بتمديد ترخيص الحافلات العمومية وحافلات المدارس ورياض الأطفال ستة أشهر إضافية عن العمر المحدد لإنهاء خدمة تلك الحافلات لغايات عملها في هذه المجالات.