الاحتلال يتكتم على نتائج فحوصات فيروس كورونا الخاصة بالأسرى.. ماذا يريد السجان؟!

اعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم السبت، أن إدارة سجن عوفر الإسرائيلي تتكتم على نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا التي أجريت لعدد كبير من الأسرى.



وأوضح المركز في بيانٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن 12 أسيرًا فلسطينياَ في سجن عوفر أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي في قسمي 21 و22، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بنقلهم الى قسم خاص في سجن هداريم، بينما قامت بعزل الاسرى المخالطين لهم قسم 18 بنفس السجن، وسحبت عينات منهم لإجراء فحوصات لهم، ومنذ ذلك الوقت لم تبلغ الأسرى بنتائج الفحص.



وأشار المركز إلى أن الأسرى في سجن عوفر يعيشون حالة من القلق والاحتقان الشديد نتيجة عدد الإصابات التي اكتشفت في السجن بسبب استهتار الاحتلال بحياة وسلامة الأسرى، وفتح السجن للدخول والخروج واستقبال أسرى جدد دون اتخاذ إجراءات الحماية الوقاية اللازمة لمنع تسلل الفيروس الى السجن، وتوقعهم أن هناك المزيد من الإصابات بينما إدارة السجون تخفي الأمر.



وحمَّل الأشقر إدارة السجون المسئولية الكاملة عن اتشار كورونا بين الاسرى، حيث أن إجراءاتها سهلت وصول وانتشار فيروس كورونا في أقسام السجن، بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع وصوله لوجود الاختلاط الواسع في الأقسام، واستمرار عمليات الاعتقال التي تدفع بأسرى جدد يومياً الى السجن.



وطالب مركز فلسطين منظمة الصحة العالمية بالخروج عن صمتها تجاه ما يتعرض له الاسرى من كارثة حقيقية نتيجة وصول فيروس كورونا إلى السجون، وضرورة إرسال وفد طبي بشكل عاجل للاطلاع على حقيقة الإصابات داخل سجن عوفر وغيره من السجون، والعمل على حماية الأسرى من استهتار الاحتلال بحياتهم.