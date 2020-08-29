كهرباء القدس تعلن وقف الشحن ودفع الفواتير حتى الاثنين المقبل

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أنها ستوقف عملية الشحن ودفع الفواتير بدءا من يوم غد الأحد، من الخامسة مساء وحتى السابعة من صباح الاثنين المقبل، في جميع مكاتبها وفروعها ومراكز الشحن والدفع المنتشرة في منطقة الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء" والتطبيق الالكتروني، بسبب أعمال الصيانة وتحديث البرامج والأنظمة .

وأهابت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، بمشتركيها كافة ضرورة أخذ احتياطاتهم اللازمة، وشحن عداداتهم قبل الخامسة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن.

وقالت الشركة إن الهدف هو إجراء الصيانة اللازمة على الأجهزة وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الالكتروني.