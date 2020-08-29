صحة غزة تتلقى آلاف الإتصالات للاستفسار حول كورونا.. كم استفسار تلقت؟!

قالت وزارة الصحة في غزة إنها تلقّت 15 ألف اتصال للاستفسار عن أعراض فايروس كورونا، مؤكدةً أنها تتعامل مع جميع الاتصالات وفق تقييم فرق "العلاج عن بعد".



وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة السبت أن الوزارة لا تتجاهل أي اتصال يرد إليها من المواطنين على الخط المجاني 103؛ لكن تدخل الفرق الطبية يأتي بعد إجراء تقييم لتلك الاتصالات.



وأوضح القدرة أن هناك ضغط هائل من اتصالات المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وفّرت مزيدًا من الخطوط المجانية للمواطنين لتسهيل وصولهم للطواقم الطبية، من بينها رقم وكالة الغوث 1800444666



وذكر أن وزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية "أونروا" فتحت مراكز "للعلاج عن بعد"، حيث يوجد هناك27 مركزًا للعلاج.



وقال القدرة "يتصل المواطن بالمركز، ويتم بعد ذلك تقييم الحالة، ووفقًا لذلك يقدم لها استشارة طبية عن بعد؛ وفي حال استدعى التدخل المباشر يتم إرسال فريق طبّي.



وبيّن أنه تم تقسيم الفرق الطبية بين وكالة الغوث ووزارة الصحة، بحيث تتحرك سيارات التدخل الطبي التابعة للأونروا من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وسيارات التابعة للحكومة والجهات الأهلية من الساعة 3 ظهرًا وحتى الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي.



وأوضح القدرة أنه بعد وصول الفريق الطبي للمواطن يتم متابعة حالته، وإذا ما احتاج تحويل للمشفى ينسّق له الفريق الطبي بالتعاون مع مركز العلاج عن بعد لنقله عبر سيارة الإسعاف.



وأكد أن خدمات وزارة الصحة متاحة للجميع المواطنين، وأي حالة تأتي للمشفى يتم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لها، وإذا ما تبيّن إصابتها بفايروس كورونا يتم اغلاق القسم وتعقيمه وتتبع المخالطين وفرز الحالات المصابة.



وعلى صعيد مرضى غسيل الكلى، نوّه القدرة إلى أنه يوجد في قطاع غزة 920 مريضًا بالفشل الكلوي، مؤكدًا أن وزارة الصحة أجرت تنسيقًا خاصًّا لهم بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ لتسهيل إجراءات وصولهم للمشافي المختلفة بقطاع غزة.



وأضاف "وفيما يتعلّق بالحالات المرضية التي كنّا نقوم على نقلها من البيوت لمراكز غسيل الكلى؛ فإن خدماتنا لها لا زالت مستمرة، ونقوم بنقل تلك الحالات للمشافي لتقديم العلاج اللازم لها".



وبخصوص حالات الأمراض المزمنة التي تحتاج لأدوية مستمرة، أوضح القدرة أنه تم توفير لها أدوية لمدة شهر، وبدأت الفرق الطبية بتوزيع هذه الأدوية لمنازل المرضى.



وناشد المواطنين أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية؛ لإفساح المجال لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والقيام بواجبهم على أكمل وجه.