الكيلة: اللجنة الوزارية ستصل غزة الأسبوع المقبل

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن اللجنة الوزارية المقرر إرسالها الى قطاع غزة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ستصل الأسبوع المقبل للاطلاع على الأوضاع الوبائية وتقييم احتياجات أهلنا هناك.

وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن مهمة اللجنة الوزارية الاطلاع على الوضع الوبائي في القطاع ومساعدة الأهالي وتقديم كل ما يلزم من مساعدات، مشيرة الى انه تم ارسال مجموعة من المستلزمات الطبية وقت الاعلان عن ظهور الوباء في القطاع.

وبخصوص الحالة الوبائية في المحافظات الشمالية، أكدت أن ارتفاع او انخفاض منحنى الاصابات مرتبط بسلوك المواطنين ككل في المجتمع وليس فردا واحدا او الحكومة فقط.

وأشارت إلى أنه وبقرار من الرئيس سيكون هناك مراقبة ميدانية على تحرك المواطنين للتأكد من مدى التزام الجميع بإجراءات الوقاية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية.

وحول افتتاح العام الدراسي الجديد، أكدت وزيرة الصحة أنه تم وضع خطة واضحة وتفصيلية لافتتاح العام الدراسي وكذلك وضع بروتوكولات بالتعاون مع وزارة التربية لكيفية التصرف وفق خطوات مدروسة لأي حالات مفاجئة.

واضافت الكيلة أن الوزارة تعمل وفق بروتوكول مع المنشآت التعليمية لتحضير المدارس والجامعات وتسهيل اتخاذ قرار مدروس في حال اصابة أي طالب، موضحة أن وزير التربية والتعليم سيعلن عن إجراءات افتتاح المدارس قريبا.