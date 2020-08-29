التنمية بغزة تستعد لتوزيع 4 آلاف طرد غذائي ومساعدة مالية ل2600 أسرة

أعلن غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم السبت 29/8/2020 ، ان الوزارة بصدد توزيع أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات ، إضافة ً الى توزيع 1200 شيقل على 2600 أسرة بعد موافقة المؤسسة النرويجية على تنفيذ المشروع.

وقال حمد خلال تصريحات له اليوم أن وزارته قامت بإطلاق نداء إستغاثة للمؤسسات الدولية وقدمت لهم إحتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل.

وبين حمد ان هناك العديد من المؤسسات وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الايام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضررا وأن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.