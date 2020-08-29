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إلغاء إطلاق صاروخ مع قمر تجسس أمريكي قبل 3 ثوان من التنفيذ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:07 - 29 اغسطس 2020
صاروخ صاروخ
تقارير
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تم إلغاء عملية إطلاق الصاروخ الناقل الثقيل Delta IV مع القمر الصناعي السري NROL-44 التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية الفضائية الوطنية الأمريكية، قبل 3 ثوان من الإطلاق.

وقالت شركة United Launch Alliance، المشرفة على تشغيل المشروع، إن إلغاء الإطلاق الذي كان مخططا اليوم السبت، تم لأسباب فنية، لكنها لم تحدد طبيعة هذه المشاكل.

ولم يتم الإعلان رسميا عن أهداف ومهمات، ولا عن المدار والحجم والخصائص الأخرى للقمر الصناعي الأمريكي السري NROL-44.

وفرضت سرية تامة على مهمة وقدرات هذا النوع من الأقمار الصناعية.

في فترة سابقة، تم أيضا تأجيل إطلاق الصاروخ الحامل المذكور، وأيضا لأسباب فنية.

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