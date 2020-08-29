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رئيس الإمارات يصدر مرسوماً لإلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:03 - 29 اغسطس 2020
رئيس الامارات رئيس الامارات
تقارير
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أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات اليوم السبت 29/8/2020 ، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان التطبيع مع "إسرائيل".

وقالت وسائل الاعلام الإماراتية ان العمل بالمرسوم الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع "إسرائيل"، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

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