برشلونة للسيتي: نريد الأموال

طلب برشلونة من مانشستر سيتي دفع الأموال مقابلالظفر بخدمات الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المريكادو الصيفي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا، أن السيتي سيعرض على البارسا أكثر من لاعب، لإقناعه بالتخلي عن ميسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم السبت، إن اللاعبين الذين جرى تداول أسمائهم فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المحتملة، هم: برناردو سيلفا، رياض محرز، جابرييل جيسوس، إريك جارسيا، أنجيلينو.

لكنها أشارت إلى أن إدارة برشلونة واضحة، بأن في حال فتح باب المفاوضات على بيع ميسي، سيتم رفض تضمين أي لاعبين في الصفقة، حيث سيطلب البلوجرانا الأموال فقط نظير رحيل أسطورته، قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأضافت الصحيفة أن النادي يريد الأموال، للتعاقد مع لاعبين آخرين طلب المدرب رونالد كومان ضمهم، لسد ثغرات في الفريق.