جريمة تهز الأردن: رجل يقتل زوجته حرقاً

هزت جريمة بشعة الأوساط الأردنية، بعد أن أقدم شخص على قتل زوجته (من جنسية عربية) حرقاً في محافظة مادبا، وسط الأردن.

وذكرت المصادر الأمنية، أن الأمن العام الأردني ألقى القبض على رجل قتل زوجته حيث تلقت مديرية شرطة مادبا، بعد منتصف الليل، حول وجود جثة لسيدة تعرّضت للحرق في المحافظة"، مضيفاً أنّ الأجهزة الأمنية تحرّكت إلى المكان وتبيّن أنّ الجثة تعود لسيدة من جنسية عربية.

وأوضح البيان أنّ التحقيقات قادت إلى الكشف عن قيام الزوج، على أثر خلافات بينهما، بحرق زوجته. وألقي القبض عليه واعترف بذلك، وما زالت التحقيقات جارية حول التفاصيل.

وكشفت مواقع محلية تفاصيل الجريمة، ونقل موقع قناة رؤيا الإخباري عن مصادر مقربة من التحقيق فولها إن "الزوج القاتل حرق زوجته بسكب الديزل (مادة نفطية) عليها خلال اصطحابها لمكان خال وخلال جلوسهما سويا بمناقشة الخلافات العائلية فيما بينهما وشكه بها، ثم أضرم النار بها".

وأضاف الموقع أن القاتل الذي يعمل سائق باص عمومي ظل يشاهد زوجته المغدورة تحترق دون محاولة منه لإخماد النار التي شبت بها ليقوم بنقلها إلى مكان آخر ويلقي بالجثة فيه. ثم قام بالاتصال بأحد أقربائه وإبلاغه بارتكابه الجريمة، حيث قام قريب القاتل بإبلاغ مديرية الشرطة.