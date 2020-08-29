هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفرداً؟

يصادف اليوم السبت 29/8/2020 ، عاشوراء وبالأمس تاسوعاء من شهر محرم ، وسط تساؤلات عن جواز صوم عاشوراء منفرداً دون ان يكون هناك يوم يسبقه او يتعبه لمخالفه اليهود .

دار الإفتاء المصرية أوضحت أنه يجوز شرعاً صوم يوم عاشوراء منفردا لثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفرداً، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع.

وأضافت: «يعد صيامه سُنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر رسول الله بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر» رواه البخاري.

وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي عن صيام عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم، ويسـتحب صيام يوم تاسوعاء.