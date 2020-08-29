تسعة يواصلون إضرابهم..وتدهور صحة الأسير الأخرس ونقله لمستشفى الرملة

يواصل تسعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، سعياً لتحقيق مطالبهم، ويقبعون في زنازين العزل الانفرادي في سجون الاحتلال في ظروف صحية سيئة واوضاع قاسية وصعبة

وقالت اذاعة صوت الاسرى ان الأسير "ماهر عبد اللطيف الأخرس " 49 عام من جنين، مضرب لليوم 34 على التوالي ، وتم نقلة بالأمس من عزل سجن عوفر إلى سجن عيادة الرملة لتدهور وضعه الصحي، ويعاني من ضعف عام في الجسد وآلآم في المفاصل وغباش بالرؤية وألم بالرأس والصدر، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

ويدخل الأسير "محمد وحيد وهدان" 38 عام من بلدة رنتيس رام الله، يومه 25 في الاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

ويشار الى ان الاسير وهدان القابع في زنازين سجن "عوفر"، بعد نقله من معتقل "حوارة" جنوبي نابلس، وقد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام بعد إخباره من قبل المخابرات الإسرائيلية بنيتهم تحويله للاعتقال الإداري، ويعاني من آلآم في المعدة والرأس والمفاصل ومن دوار ودوخة بشكل متواصل.

والأسير "موسى حسن زهران" 53 عام من دير ابو مشعل رام الله، مضرب لليوم 14 على التوالي ، وقابع في زنازين سجن "عوفر"، حيث شرع بالأضراب رفضا لسياسة الاعتقال الاداري و تحويله الإداري لمدة ستة شهور.

والأسير "عبد الرحمن شوقي شعيبات" 30 عام من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب عن الطعام (لليوم العاشر) ،ونقلته إدارة مصلحة سجن النقب الصحراوي للزنازين في ظروف صعبة وقاسية بعد إعلانه الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

ويشار الى ان الاسير شعيبات تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علماً أنه أسير سابق امضي اربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري في سجون الاحتلال .

-الأسير عبد الله حسن صبح (19 عاماً) من بلدة برقين في جنين، مضرب لليوم الثالث عن الطعام ، مطالباً بنقله من سجن "عوفر" بعد الإعلان عن إصابة عدد من الأسرى بفيروس "كورونا" داخل السجن، علما أنه معتقل منذ تاريخ الـ12 من تموز الماضي، وما يزال موقوفا.

- الاسير معتصم تيسير سمارة تم نقلة الي زنازين العزل الانفرادي في سجن النقب ، ومضرب لليوم الثالث عن الطعام احتجاجا علي تجديد الحكم الإداري لة للمرة الثالثة لمدة ٦ شهور ، وقد أعيد اعتقال سمارة في 07/11/2019 علما انة قد أمضي في سجون الاحتلال ما يقارب ١٥ عاما

الاسير سمارة من مخيم الدهيشة في بيت لحم ثلاثة أسرى يخوضون اضراب عن الطعام (لليوم الثالث) ردا على تجديد اعتقالهم و اوامر الاعتقال الاداري قبل يوم واحد من الافراج عنهم.وهم::

- يزن يوسف البلعاوي

-مصطفى عطية الحسنات

- رامز اللحام