محرز مقابل ميسي .. هل هذه حقيقة ؟

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وأرسل ميسي فاكسًا رسميًا لبرشلونة، يطلب فيه الرحيل مجانًا هذا الصيف، ويعد مانشستر سيتي أبرز الراغبين في الحصول على خدمات البرغوث.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيمنح برشلونة بعض اللاعبين، لإقناعه بإتمام صفقة رحيل ميسي، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي استبعد الثلاثي رياض محرز وبرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس من دخول الصفقة التبادلية، بينما سيقدم لبرشلونة كلا من أنجيلينو وإريك جارسيا.

وأوضحت أن إدارة مانشستر سيتي ترى أن جيسوس ومحرز وبرناردو لا يمكن المساس بهم، كجزء من محاولة النادي استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد.