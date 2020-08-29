"كورونا"غزة.. انتهاء الـ72 لحظر التجول مساء اليوم والقطاع مقسم وسط اجراءات صارمة

تنتهي اليوم السبت 29/8/2020، الـ72 ساعة لحظر التجول الثاني في قطاع غزة الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ بحكومة غزة كإجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" والذي تم اكتشافه بين المجتمع منذ يوم الاثنين الماضي ليدخل قطاع غزة في حالة من حظر التجوال منذ 5 ايام .

وكانت الحكومة في غزة ومنذ اليوم الأول بدأت تطبيق جملة من الإجراءات الصارمة ومنها فرض حظر التجوال وتقسيم مناطق القطاع الي عدة اقسام، ووضع العديد من السواتر الترابية والاسمنتية لفصل المناطق عن بعضها البعض .

وبلغت اعداد الاصابات النشطة في قطاع وفقا للتقرير النهائي من وزارة الصحة الذي صدر مساء أمس 146 حالة ، موزعة كالتالي : 109 حالة نشطة داخل المجتمع، و37 حالة من العائدين ليصبح إجمالي الحالات النشطة في القطاع 146 حالة.

وأضافت الوزارة، أنها أجرت 788 فحص خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه فيها 19,996 حالة، منها 19,745 عينة سلبية، و221 عينة إيجابية منذ بداية الجائحة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أكد أن الأجهزة الحكومية تُجهز نفسها، لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة الفيروس، وأن الخطط في هذا المجال طويلة.

ودعا البزم، المواطنين إلى تهيئة أنفسهم لتلك الإجراءات، وأن يكون الجميع متكاتفين من أجل حماية مجتمعنا، مطالباً جميع المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن أولويات وزارة الداخلية في هذه المرحلة، تتمثل في الحد من انتشار الفيروس في قطاع غزة، موضحًا أن هناك عملية تقسيم لكافة المحافظات إلى مربعات وأحياء جغرافية، يمنع التنقل بينها للحد من الحركة، وحصر الفيروس وأماكن تفشيه.

ونوه البزم إلى أن هذا الإجراء طبيعي، موضحًا أن الذي تم هو إغلاق للمداخل الفرعية للمحافظات، والإبقاء على المداخل الرئيسة حتى تسهل عملية السيطرة.

وتابع بقوله: "نحن في حالة استنفار مستمرة على مدار اليوم والليلة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، من أجل القيام بالخدمات اللازمة، وتنفيذ كل متطلبات مرحلة حظر التجوال".