دعوية الجهاد تنشر خطتها للعودة لمشروع تحفيظ القرآن الكريم وتثبيته عن بعد

أعلنت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي و جمعية اقرأ الخيرية و الإدارة العامة لدوائر القرآن الكريم وعلومه عن العودة لمشروع تحفيظ القرآن الكريم وتثبيته عن بعد، لطلاب وطالبات مراكز التحفيظ وملتقى الحفاظ والتثبيت والأسانيد ودورات أحكام التلاوة والتجويد عبر وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة، وعبر المقرأة الإلكترونية، والتي أعلنا عن انطلاقتها حديثاً، وخاصة الطلاب الذين يمتلكون وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة من مراحل (الإعدادي والثانوي والجامعي).

وقالت الادارة العامة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "على جميع الإخوة المحفظين والمحفظات البدء بتنفيذ العمل بهذه الخطة، والتواصل مع طلابهم واستئناف التحفيظ والتثبيت، وتصفيات مسابقة القدس القرآنية الثانية، وطلاب الأسانيد ودورات أحكام التلاوة والتجويد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

*أولاً على الطلاب والطالبات الذين لا يمتلكون وسائل إلكترونية حديثة، تواصل المحفظين مع أولياء أمورهم قدر المستطاع عبر الجوال أو أي وسيلة أخرى.

*ثانياً على الإخوة مسؤولي دعوية الأقاليم، لجنة متابعة الأقاليم، المشرفين، المشرفات، متابعة هذا الأمر كلٌ حسب تخصصه.

*ثالثاً العمل جارٍ بهذا النظام حتى انتهاء الوضع الراهن، وزوال الغمة والوباء عنا وعن شعبنا، وعودة الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله.

*رابعاً الوسائل والبرامج المساعدة لتنفيذ هذا المشروع (Messenger, Watsapp, Telegram, zoom, imo)

*خامساً الرجاء الانتباه والحذر الشديدين من قبل الجميع في التواصل مع هذه البرامج، من خلال الالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الأمنية المختصة.

*سادساً اغتنام فترة الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه فيما هو نافع ومفيد، وتحويل بيوتنا إلى منارات للعلم والتعليم، ودور للعبادة، ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وتثبيته ومراجعة الدروس والواجبات المدرسية، وعدم تضييعها فيما يُغضب وجه الله، لقوله (صلى الله عليه وسلم): *"اغتنم خمساً قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك"