أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخلون اليوم 29 آب/أغسطس، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير إياد ياسر محمود مسالمة (48 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سائد عادل محمد عيسى (47 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد أمجد أمين محمد سايح (48 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير محمد سعيد موسى صوفان (31 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في السجون.