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ارتفاع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/8/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:17 - 29 اغسطس 2020
الذهب والفضة الذهب والفضة
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/8/2020، ارتفاعاً بالتزامن مع انخفاض كبير على اسعار صرف الدولار مقابل الشيقل .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 29/8/2020

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 212.42 شيكل $63.19

سعر الذهب عيار 22  194.72 شيكل $57.93

اسعار الذهب عيار 21 185.87 شيكل $55.30

اسعار الذهب عيار 18 159.32 شيكل $47.40

سعر الذهب عيار 14  123.91 شيكل $36.86

سعر الذهب عيار 12  106.21 شيكل $31.60

اسعار أوقية الذهب     6,606 شيكل  $1,965

اسعار جنيه الذهب      1,487 شيكل  $442.36

اسعار كيلو الذهب      212,423 شيكل       $63,193

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل اليوم السبت 29/8/2020

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 أغسطس    212.38       185.84       159.29       123.89       106.19

27 أغسطس    209.47       183.29       157.10       122.19       104.73

26 أغسطس    213.43       186.76       160.08       124.50       106.72

25 أغسطس    210.91       184.55       158.19       123.03       105.46

24 أغسطس    210.71       184.38       158.04       122.92       105.36

23 أغسطس    212.51       185.95       159.38       123.96       106.25

22 أغسطس    212.48       185.93       159.36       123.95       106.24

21 أغسطس    212.33       185.79       159.25       123.86       106.16

20 أغسطس    213.30       186.64       159.98       124.43       106.65

19 أغسطس    212.17       185.66       159.13       123.77       106.09

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