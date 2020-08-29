ارتفاع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/8/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/8/2020، ارتفاعاً بالتزامن مع انخفاض كبير على اسعار صرف الدولار مقابل الشيقل .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 29/8/2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 212.42 شيكل $63.19

سعر الذهب عيار 22 194.72 شيكل $57.93

اسعار الذهب عيار 21 185.87 شيكل $55.30

اسعار الذهب عيار 18 159.32 شيكل $47.40

سعر الذهب عيار 14 123.91 شيكل $36.86

سعر الذهب عيار 12 106.21 شيكل $31.60

اسعار أوقية الذهب 6,606 شيكل $1,965

اسعار جنيه الذهب 1,487 شيكل $442.36

اسعار كيلو الذهب 212,423 شيكل $63,193

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل اليوم السبت 29/8/2020

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 أغسطس 212.38 185.84 159.29 123.89 106.19

27 أغسطس 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73

26 أغسطس 213.43 186.76 160.08 124.50 106.72

25 أغسطس 210.91 184.55 158.19 123.03 105.46

24 أغسطس 210.71 184.38 158.04 122.92 105.36

23 أغسطس 212.51 185.95 159.38 123.96 106.25

22 أغسطس 212.48 185.93 159.36 123.95 106.24

21 أغسطس 212.33 185.79 159.25 123.86 106.16

20 أغسطس 213.30 186.64 159.98 124.43 106.65

19 أغسطس 212.17 185.66 159.13 123.77 106.09