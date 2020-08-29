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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قادر على استيعاب 600 حالة.. تحويل 70 حالة "بكورونا" بغزة للمستشفى "الاوروبي"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:53 - 29 اغسطس 2020
مستشفى الاوروبي مستشفى الاوروبي
تقارير
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قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد إن المستشفى استقبل 70 حالة مصابة بفيروس كورونا، جرى تحويلها من محافظات غزة والشمال والوسطى. 

وأكد العقاد في تصريحات صحفية" مساء الجمعة، خلو المستشفى من أي إصابات أو عدوى بالفيروس.

وبيّن العقاد أن العمل جارِ لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 600 حالة ما بين مصابين بالفيروس أو حاملين للأعراض بدون أعراض.

وأضاف:" لدينا إمكانية لاستضافة 100مريض عناية مركزة و300 مريض مبيت، لافتا إلى تجهيز مدرسة مجاورة للمستشفى خلال الأيام القادمة لتستوعب 200 مريض. 

وأكد جهوزية المختبرات للعمل في الفترة الحالية، محذرا في الوقت ذاته من استمرار الحصار الخانق ومنع إدخال المعدات الطبية، ما يؤثر سلبا على تقديم الخدمة الصحية على أفضل وجه.     

 

 

 

 

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