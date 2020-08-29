دراسة : مناعة النساء لمقاومة "كورونا" اقوى من الرجال

رجحت دراسة حديثة ان سبب إصابة عدد كبير من الذكور بالأشكال الحادة للفيروس ، أن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد قد تكون أقوى لدى النساء مما هي لدى الرجال.

وقالت البروفسورة أكيكو إيوازاكي المعدةّ الرئيسية للدراسة في جامعة يال الأمريكية التي تعمل فيها: "ما وجدناه هو أن لدى الرجال والنساء نوعين مختلفين من الاستجابة المناعية" للفيروس.

ورأت إيوازاكي المتخصصة في المناعة، أن "هذه الفوارق يمكن أن تؤدي إلى استعداد أكبر لدى الرجال للإصابة بهذا المرض".

الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، بأن "نسبة الرجال من الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في العالم تبلغ 60 في المئة".

وأوضحت الدراسة أن عمل الخلايا اللمفاوية التائية (التي تقتل الخلايا المصابة، وهي من ثم مسؤولة عن أحد جوانب الاستجابة المناعية)، أقوى لدى النساء ولو كنّ كبيرات في السنّ، مما هو لدى الرجال من المرضى الذين شملتهم الدراسة.

وينتج الرجال في المراحل المبكرة للإصابة بالفيروس كمية من بروتينات السيتوكين أكبر من تلك التي تنتجها النساء.