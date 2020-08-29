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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اي حالة في المدارس سنتخذ قرار

د.كيلة تحدد موعد وصول اللجنة الوزارية لغزة وسيناريو بداية المدارس بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:58 - 29 اغسطس 2020
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تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة اليوم السبت 28/8/2020 ، أن اللجنة الوزارية ، ستتوجه الأسبوع القادم لبحث الحالة الوبائية ومتابعة فيروس كورونا في قطاع غزة وتقديم المساعدة العاجلة للقطاع .

وقالت الدكتور كيلة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين " تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،: إن وزارة الصحة ومنذ اليوم الاول لتفشي الوباء في قطاع غزة أرسلت مجموعة من الاحتياجات للقطاع لمواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه سيتم ارسال مزيداً من الاحتياجات خلال الأيام القادمة .

بالنسبة للضفة ، أوضحت كيلة أن منحنى الإصابات في الضفة في ارتفاع  وهناك مراقبة متواصلة بشأن الإجراءات الوقائية حيث أن هناك استهتار متواصل بشأن التجمعات .

وبشأن بدء العام الدراسي الجديد في الضفة ، أوضحت أن وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة الوبائية وضعت برتوكول في الأسبوع الأول لتحضير المنشآت التعليمية للمدارس والجامعات ، مبينةً أنه إذا ما حدثت أي حالة اثناء الدوام سيتم اتخاذ قرار بشأن المدارس وتم الاتفاق من خلال اللجنة الوبائية كيف سيكون افتتاح المدارس .

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