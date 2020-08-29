عقوبات تنتظر ميسي الاسبوع الجاري .. فما هي ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يتعرض لغرامات مالية إذا غاب عن تدريبات نادي برشلونة لكرة القدم.

وقالت صحيفة "سبورت"، الكتالونية؛ إن ميسي وفي حال رفض الحضور في الموعد المحدد إلى المدينة الرياضية "خوان غامبر"، فإنه سيجد نفسه مضطرا لدفع غرامات مالية، علما أن جُل اللاعبين، عليهم الالتحاق غدا الأحد للخضوع لفحص "كورونا"، قبل بدء التحضير للموسم الجديد يوم الاثنين القادم.

وأوضح المصدر، أن الغياب يوم الأحد، يعني أنه سيتعرض لـ"عقوبة بسيطة"، ثم سيجد نفسه أمام "عقوبة مشددة" في حال لم يكن حاضرا يوم الاثنين. واعتبارا من يوم الثلاثاء (الغياب يومي الأحد والاثنين)، سيَعتبر برشلونة، لاعبه ميسي قد ارتكب خطأ جسيما، حسب العقد الذي يربط الطرفين، ما سيعرضه لغرامات مالية كبيرة.

وفيما يلي الغرامات التي قد يتعرض لها ميسي في حال غاب يوم الأحد:

_ أقل عقوبة: خصم 1,33% من الراتب الشهري.

_ أقصى عقوبة: خصم ما بين 2,67% و4% من الراتب الشهري.

أما إذا غاب عن يومي الأحد والإثنين، فإن العقوبات ستكون كالآتي:

_ أقل عقوبة: خصم 3,33% من الراتب الشهري.

_ أقصى عقوبة: خصم ما بين 6,67% إلى 10% من الراتب الشهري.

وكان ميسي، قد أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف، وفق ما تم "تسريبه" الثلاثاء الماضي.