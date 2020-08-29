معاريف: شعبية نتنياهو تتراجع

أظهر استطلاع للرأي العام في دولة الاحتلال، استمرار تراجع شعبية بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود"، على خلفية الإخفاقات في مواجهة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية.

كما أظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، أن تأثير ذلك على الرأي العام الإسرائيلي أكبر بكثير من تأثير اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وجاء في الاستطلاع، أن حزب "الليكود" سيحصل في حال إجراء انتخابات مبكرة، على 28 مقعداً في الكنيست، أي أقل بمقعد واحد عن الاستطلاع الذي نشر قبل أسبوع، والذي جاء فيه أن "الليكود" سيحصل في الانتخابات على 29 مقعداً.

في المقابل، أظهر الاستطلاع، أن كتلة "يوجد مستقبل- تيلم"، برئاسة يائير لبيد، ستحصل على 20 مقعداً، بينما سيحل تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، في المرتبة الثالثة ويحصل على 17 مقعداً.

وحسب الاستطلاع، فإن القائمة العربية المشتركة ستحصل على 14 مقعداً، بينما يتوقف عدد مقاعد "أزرق-أبيض" عند 10 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 9 مقاعد، و"شاس" 8 مقاعد، وسبعة مقاعد لكل من كتلة "يهدوت هتوراة" و"ميرتس".