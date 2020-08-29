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إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:20 - 29 اغسطس 2020
اسعاف اسعاف
تقارير
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أصيب شاب "18 عاما" مساء أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.

وأفاد الناشط ومنسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل عماد أبو شمسية ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت الرصاص صوب الشاب بالتزامن مع مواجهات اندلعت في المكان.

وأضاف أبو شمسية أن جنود الاحتلال نقلوا المصاب إلى داخل الحاجز بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية واحتجزوه لفترة من الوقت قبل أن يسلموه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي نقله بدوره إلى أحد مستشفيات الخليل، حيث تبين إصابته برصاص دمدم في قدمه، ووصفت حالته بالمتوسطة.

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